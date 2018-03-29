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НОВОСТИ | Общество



29.03.2018 19:10 Илзе Лиепа предложила руководству Тульской области совместный культурный проект
"Вести-Тула"



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Известная балерина, актриса театра и кино Илзе Лиепа предложила руководству Тульской области совместный культурный проект в области танцевального искусства. Уже больше 15 лет она ведет свою балетную школу и выезжает в регионы с мастер-классами.

Идея Лиепы – дать возможность талантливым юным танцорам выступить на сцене Большого театра. Первую постановку «Князь Владимир» готовили год, в ней участвуют три коллектива из провинциальных городов совместно со звездами: Михаилом Пореченковым и Николаем Бурляевым. Премьера состоится 10 апреля в Большом театре. А продолжить проект Лиепа предлагает, в том числе и в Туле.

«Вы много работаете с молодежью, занимаетесь развитием хореографического искусства. Знаю, что Вы рассматриваете Тульскую область в качестве возможной площадки для реализации своих проектов», - отметил губернатор Алексей Дюмин.

«Мы работаем над тем, чтобы престиж нашего танцевального искусства в мире был высок. – Говорит Илзе Лиепа. – Если это будет на высоте во всей нашей стране, то мы не потеряем этот уровень. Это очень важно».













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