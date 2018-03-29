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29.03.2018 16:34 Тульские десантники участвуют в масштабных учениях "Вести-Тула"





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«Весь этот комплекс мероприятий можно сравнить с огромным оркестром. – Говорит временно исполняющий обязанности командира 708 полка военно-транспортной авиации Иван Золотько. - Даже несколько оркестров задействованы одним режиссером - командующим стратегическим направлением. И вот от каждой скрипки, от каждого музыканта, от его четкого и слаженного понимания своего места и роли в этом огромном коллективе зависит конечная задача».



Тульские десантники принимают участие в масштабном сбросе техники и прыжкам в рамках недельных учений ВДВ. Накануне на аэродроме в Дягилеве Рязанской области прошла погрузка. В десантировании задействовано 30 самолетов и вертолетов. Будут взяты три разные высоты: 600, 900 и полторы тысячи метров. Подобные учения ВДВ проводят дважды в год. Маневры завершатся 30 марта.«Весь этот комплекс мероприятий можно сравнить с огромным оркестром. – Говорит временно исполняющий обязанности командира 708 полка военно-транспортной авиации Иван Золотько. - Даже несколько оркестров задействованы одним режиссером - командующим стратегическим направлением. И вот от каждой скрипки, от каждого музыканта, от его четкого и слаженного понимания своего места и роли в этом огромном коллективе зависит конечная задача».









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