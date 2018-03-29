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НОВОСТИ | Общество



29.03.2018 16:32 Тульский студент придумал, как технологии зла превратить в технологии добра
София Гафарова

Тульский студент придумал, как технологии зла превратить в технологии добра

| фото |
Идеи искусственного интеллекта давно витают в воздухе. Перспектива за нейронными сетями, которые упростят жизнь, уверен тульский студент Владислав Беляков. Он придумал свою систему децентрализации нейронной сети, которая позволит перераспределять мощности цифрового оборудования.

«Допустим, студент приходит и садится за один компьютер, а все остальные компьютеры простаивают. Я предлагаю объединить их в кластер, чтобы все мощности остальных компьютеров переносились на этот», - пояснил Владислав.

Таким образом, это дает рост производительности одного компьютера за счет других, что может быть еще и экономически выгодным. Например, в компании, где есть сотрудники, работающие с графическим интерфейсом, а есть - общающиеся только с клиентами. Здесь вполне пригодятся неиспользуемые мощности одних другим. Более того, Владислав уверен, что его нейронная сеть заменит суперкомпьютер в медицинских лабораториях.

Своим умом амбициозный программист мечтает ещё и заработать, дав такую возможность и другим - через приложение предлагать продавать мощности своего гаджета за игровую валюту или стикеры. И, казалось бы, все это не ново и вполне знакомо, но тульский студент уверяет, что инновация есть.

Всех секретов своей разработки студент, понятно, не раскрывает. Надо реализовать проект, чтобы задумка получила путевку в жизнь. А для этого нужна как минимум команда и инвестиции.
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