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29.03.2018 16:32 Тульский студент придумал, как технологии зла превратить в технологии добра София Гафарова





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«Допустим, студент приходит и садится за один компьютер, а все остальные компьютеры простаивают. Я предлагаю объединить их в кластер, чтобы все мощности остальных компьютеров переносились на этот», - пояснил Владислав.



Таким образом, это дает рост производительности одного компьютера за счет других, что может быть еще и экономически выгодным. Например, в компании, где есть сотрудники, работающие с графическим интерфейсом, а есть - общающиеся только с клиентами. Здесь вполне пригодятся неиспользуемые мощности одних другим. Более того, Владислав уверен, что его нейронная сеть заменит суперкомпьютер в медицинских лабораториях.



Своим умом амбициозный программист мечтает ещё и заработать, дав такую возможность и другим - через приложение предлагать продавать мощности своего гаджета за игровую валюту или стикеры. И, казалось бы, все это не ново и вполне знакомо, но тульский студент уверяет, что инновация есть.



Всех секретов своей разработки студент, понятно, не раскрывает. Надо реализовать проект, чтобы задумка получила путевку в жизнь. А для этого нужна как минимум команда и инвестиции.



Идеи искусственного интеллекта давно витают в воздухе. Перспектива за нейронными сетями, которые упростят жизнь, уверен тульский студент Владислав Беляков. Он придумал свою систему децентрализации нейронной сети, которая позволит перераспределять мощности цифрового оборудования.«Допустим, студент приходит и садится за один компьютер, а все остальные компьютеры простаивают. Я предлагаю объединить их в кластер, чтобы все мощности остальных компьютеров переносились на этот», - пояснил Владислав.Таким образом, это дает рост производительности одного компьютера за счет других, что может быть еще и экономически выгодным. Например, в компании, где есть сотрудники, работающие с графическим интерфейсом, а есть - общающиеся только с клиентами. Здесь вполне пригодятся неиспользуемые мощности одних другим. Более того, Владислав уверен, что его нейронная сеть заменит суперкомпьютер в медицинских лабораториях.Своим умом амбициозный программист мечтает ещё и заработать, дав такую возможность и другим - через приложение предлагать продавать мощности своего гаджета за игровую валюту или стикеры. И, казалось бы, все это не ново и вполне знакомо, но тульский студент уверяет, что инновация есть.Всех секретов своей разработки студент, понятно, не раскрывает. Надо реализовать проект, чтобы задумка получила путевку в жизнь. А для этого нужна как минимум команда и инвестиции.





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