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|29.03.2018 16:21 В Тульской области средняя зарплата выросла почти на 7%
|"Вести-Тула"
Объем отгруженной продукции промышленного производства за 2017 год составил почти 638 с половиной млрд. рублей. Темп роста - более 5%. Об этом сегодня сообщил Григорий Лаврухин, министр экономического развития Тульской области. Выросла почти на 7% и средняя заработная плата, составив 31 тыс. 300 рублей.
В 2018 году планируется принять инвестиционную стратегию Тульской области до 2035 года. На обсуждение она будет вынесена летом. Не менее 20 крупных производств будут открыты на территории региона, а также планируется развитие моногородов, одним из первых станет Ефремов.
По словам Григория Лаврухин, «…было принято постановление о создании территории опережающего создание социально-экономического развития в городском округе Ефремов. Это новая территория, которая сегодня предоставляет уникальные преференции с точки зрения налогообложения. Это позволяет предоставить более конкурентные преимущества для потенциальных резидентов».
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