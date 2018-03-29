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29.03.2018 16:21 В Тульской области средняя зарплата выросла почти на 7% "Вести-Тула"





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В 2018 году планируется принять инвестиционную стратегию Тульской области до 2035 года. На обсуждение она будет вынесена летом. Не менее 20 крупных производств будут открыты на территории региона, а также планируется развитие моногородов, одним из первых станет Ефремов.



По словам Григория Лаврухин, «…было принято постановление о создании территории опережающего создание социально-экономического развития в городском округе Ефремов. Это новая территория, которая сегодня предоставляет уникальные преференции с точки зрения налогообложения. Это позволяет предоставить более конкурентные преимущества для потенциальных резидентов».



Объем отгруженной продукции промышленного производства за 2017 год составил почти 638 с половиной млрд. рублей. Темп роста - более 5%. Об этом сегодня сообщил Григорий Лаврухин, министр экономического развития Тульской области. Выросла почти на 7% и средняя заработная плата, составив 31 тыс. 300 рублей.В 2018 году планируется принять инвестиционную стратегию Тульской области до 2035 года. На обсуждение она будет вынесена летом. Не менее 20 крупных производств будут открыты на территории региона, а также планируется развитие моногородов, одним из первых станет Ефремов.По словам Григория Лаврухин, «…было принято постановление о создании территории опережающего создание социально-экономического развития в городском округе Ефремов. Это новая территория, которая сегодня предоставляет уникальные преференции с точки зрения налогообложения. Это позволяет предоставить более конкурентные преимущества для потенциальных резидентов».

















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