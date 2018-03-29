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29.03.2018 15:49 Депутаты Гордумы Тулы решили сдать в аренду объект культурного наследия Вести-Тула





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На сегодняшний день он в неудовлетворительном состоянии. Здание предполагается передать в аренду посредством аукциона сроком на 49 лет для использования в качестве объекта торговли, организации общественного питания, гостиницы и культурно-развлекательных целей.







Депутаты Тульской городской Думы приняли решение о передаче в аренду муниципального здания на улице Металлистов. Двухэтажный нежилой дом общей площадью почти 450 квадратных метров по адресу Металлистов,17 является объектом культурного наследия федерального значения.На сегодняшний день он в неудовлетворительном состоянии. Здание предполагается передать в аренду посредством аукциона сроком на 49 лет для использования в качестве объекта торговли, организации общественного питания, гостиницы и культурно-развлекательных целей.

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