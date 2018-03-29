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29.03.2018 15:42 В Туле стартовал молодежный конвент "Вести-Тула"





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Его цель - определение перспективных направлений развития муниципального образования, представление новых педагогических практик с последующим их использованием в интересах инновационного развития кадрового потенциала Тулы. Одновременно с пленарным заседанием на шести площадках проходят дискуссии молодых педагогов города с экспертами на общественно-значимые темы.



Завершится конвент завтра церемонией награждения молодых педагогов-победителей конкурса образовательных проектов и принятием участниками конвента декларации «Учитель XXI века».







Сегодня в Туле стартовал молодежный конвент «Инновации в образовании: вызовы современности, идеи, опыт, взгляд в будущее», который продлится два дня.Его цель - определение перспективных направлений развития муниципального образования, представление новых педагогических практик с последующим их использованием в интересах инновационного развития кадрового потенциала Тулы. Одновременно с пленарным заседанием на шести площадках проходят дискуссии молодых педагогов города с экспертами на общественно-значимые темы.Завершится конвент завтра церемонией награждения молодых педагогов-победителей конкурса образовательных проектов и принятием участниками конвента декларации «Учитель XXI века».

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