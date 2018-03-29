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29.03.2018 15:26 В Тульской области окажут помощь тем, кто занимается социальным бизнесом Вести-Тула





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По словам председателя Правительства Тульской области Юрия Андрианова, «это и детские медицинские центры, и спортивные клубы, и организации, производящие товары для инвалидов, и предприятия, которые помогают трудоустроить и улучшить социальное положение наименее защищенных граждан».



Как сообщила директор Фонда по поддержке социальных проектов Евгения Шохина, «задача фонда - помочь людям быть уверенными в том, что они на правильном пути, научиться делать свой бизнес. Все-таки социальное предпринимательство - это не только реализация благих идей, но и бизнес. Наша задача - помочь сделать его эффективным».



Тем, кто строит свой бизнес на добром и важном деле, отныне будут помогать. В Правительстве региона было подписано соглашение со столичным Фондом по поддержке социальных проектов. Отношения выстраивались в течение нескольких лет, но теперь скреплены подписями в официальном документе. Во встрече участвовало порядка 30 предпринимателей социальной сферы.По словам председателя Правительства Тульской области Юрия Андрианова, «это и детские медицинские центры, и спортивные клубы, и организации, производящие товары для инвалидов, и предприятия, которые помогают трудоустроить и улучшить социальное положение наименее защищенных граждан».Как сообщила директор Фонда по поддержке социальных проектов Евгения Шохина, «задача фонда - помочь людям быть уверенными в том, что они на правильном пути, научиться делать свой бизнес. Все-таки социальное предпринимательство - это не только реализация благих идей, но и бизнес. Наша задача - помочь сделать его эффективным».





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