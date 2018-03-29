НОВОСТИ | Общество







29.03.2018 14:56 Тулякам предлагают сообщать о ямах на дорогах Вести-Тула





| фото | «Открытый регион 71» заработал в полную силу. Желающим внести свою лепту в решение проблем с ямами на дорогах следует зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Кстати, более 75% жителей региона уже имеют к ней доступ.



Затем нужно отметить яму на интерактивной карте и приложить фотографию с общим видом. Как утверждает глава администрации Тулы, время реагирования на проблему составляет 10 дней.



Сервис «Тула - без ям!» на порталезаработал в полную силу. Желающим внести свою лепту в решение проблем с ямами на дорогах следует зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Кстати, более 75% жителей региона уже имеют к ней доступ.Затем нужно отметить яму на интерактивной карте и приложить фотографию с общим видом. Как утверждает глава администрации Тулы, время реагирования на проблему составляет 10 дней.

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