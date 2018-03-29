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НОВОСТИ | Общество



29.03.2018 14:32 В Туле подведены итоги общегородского голосования
Вести-Тула

В Туле подведены итоги общегородского голосования

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В Туле подведены итоги общегородского голосования. Оно было организовано на 159 счетных территориальных участках. Всего проголосовало более 130 тысяч человек. Наибольшее количество голосов по благоустройству набрали общественное пространство по проспекту Ленина между площадью Победы и улицей Болдина (сметная стоимость порядка 20 млн рублей) и сквер ТНИТИ (сметная стоимость более 24 млн рублей).

Также в рамках голосования туляки высказали свое мнение по вопросу развития общественного транспорта. За выделение отдельной полосы для движения общественного транспорта проголосовали почти 54 процента. За сохранение трамваев свой голос отдали 71,5%. Развитие общественного транспорта большей вместимости поддержали почти 64%. Результаты голосования будут вынесены на обсуждение Штаба по стратегическому развитию Тулы.
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