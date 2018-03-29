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НОВОСТИ | Общество



29.03.2018 12:46 Тульский оружейник Вячеслав Шиян отметил 80-летие
Полина Ермолаева

Тульский оружейник Вячеслав Шиян отметил 80-летие

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Глава региона признается: несмотря на траурный день, просто не смог не приехать и не поздравить этого героического человека! Того, кто давал жизнь всем, даже самым смелым задумкам конструкторов-оружейников – от бумаги до конечной приемки, доводил до ума.

«У нас есть легендарные конструкторы Грязев, Шипунов. Они бы не состоялись, если бы не было таких людей как вы», - сказал Алексей Дюмин юбиляру. Губернатор поделился, что и ему приходилось знакомиться с системами, к производству которых Вячеслав Павлович Шиян имел самое непосредственное отношение.

Он помнит все этапы производства каждого изделия, всех легендарных конструкторов, с которыми ему посчастливилось поработать. А на вопрос «А никогда не задумывались над тем, что создаете оружие, а оно убивает людей?» Вячеслав Павлович, ребенок войны, дал простой ответ: «Когда мы сделали первый «Град», то это было изделие, которое косило всё наповал. Мы показали, что у нас есть, чем защищаться. Нападать не собираемся, но есть, чем себя защитить».

Уже 13 лет Вячеслав Павлович находится на заслуженном отдыхе. Правда, огонь в глазах при разговоре о производстве у него вспыхивает мгновенно. Если бы не проблемы с позвоночником, то и до сих пор бы был там, сетует ветеран, и шепчет, что больше ему ничего и не надо… Не болела бы спина, жизнью доволен, есть чем гордиться, есть кого любить. Ну а защиту для Родины и родных он уже давно создал!













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