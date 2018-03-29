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НОВОСТИ | Общество



29.03.2018 11:52 Туляки начнут платить за ресурсы без посредников
Мария Кузнецова

Туляки начнут платить за ресурсы без посредников

| фото |
Платить поставщику напрямую собственники жилья могли и раньше. Закон упростил этот порядок. По словам начальника Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексея Бирюлина, «люди могут на общем собрании принять решение и заключить прямой договор. У каждого собственника будет договор с ресурсоснабжающей организацией, которая будет нести ответственность за тепло, за воду, за электроэнергию и так далее».

Ехать в офис, чтобы заключить договор, не нужно. Достаточно оплатить квитанцию. Закон упростил и другой вариант: если управляющая компания задолжала за два месяца и больше, поставщик сам расторгает с ней договор. Такой опыт в Туле уже есть.

«Водоканал готов, подобную работу мы ведём с сентября 2017 года. Уже переведено на прямые договора 80 тысяч лицевых счетов многоквартирных домов», - рассказал начальник управления по работе с физическими лицами АО «Тулагорводоканал» Артур Ауэр.

На прямые расчеты начала переходить и «Тулатеплосеть». Например, жильцы этой девятиэтажки с декабря платят за тепло по отдельной квитанции. Говорят - удобно. «Надеемся, что со временем у нас получится все квитанции сделать отдельными. Если закрадывается ошибка, то человек не может заплатить за другие услуги из-за одной», - считает председатель совета дома Виктория Крупинова.

Цель закона - убрать недобросовестные управляющие компании от ресурсных денег. Как говорит депутат Государственной Думы РФ Владимир Афонский, «этот законопроект как раз и должен ликвидировать недобросовестных посредников».

Для добросовестных управляющих компаний этот переход - благо, так как должники станут головной болью поставщиков. Уже им предстоит взыскивать долги не с десятка юридических, а с тысяч физических лиц.













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