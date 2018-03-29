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29.03.2018 11:11 Депутаты Облдумы внесли поправки в закон о перевозках общественным транспортом Олег Масальский





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Перевозки общественным транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам в Тульской области теперь регламентируют новые поправки, внесенные депутатами в закон. Так, например, одним из требований к перевозчикам станет передача в региональную информационно-навигационную систему данных о местонахождении автобуса, работа по установленному расписанию и еще ряд изменений.



«Закон очень важный, на мой взгляд, - считает председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов. - Он находится в цепи звеньев, которые регулируют транспортное обслуживание населения. Мы привели его в соответствии с федеральным законодательством по тарифам, нормам, перевозкам».



Увеличены налоговые ставки для букмекерских контор, тотализаторов и процессинговых центров, учитывающих интерактивные ставки. Последние впервые попали в перечень регионального закона. Как сообщил депутат тульской областной Думы Александр Рем, «изменяется ставка и для уже существующих видов игорного бизнеса – увеличивается в два раза. Для процессинговых центров и тотализаторов сумма налога будет увеличена до 250 тысяч рублей ежемесячно, для букмекерских контор – до 14 тысяч рублей в месяц. Это позволит пополнить бюджет Тульской области».



Порядка 6 миллионов рублей в региональный бюджет сможет поступать дополнительно после принятых поправок.



Началось заседание Тульской областной Думы с минуты молчания в память о жертвах страшного пожара в Кемерове. Затем депутаты приступили к повестке дня.Перевозки общественным транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам в Тульской области теперь регламентируют новые поправки, внесенные депутатами в закон. Так, например, одним из требований к перевозчикам станет передача в региональную информационно-навигационную систему данных о местонахождении автобуса, работа по установленному расписанию и еще ряд изменений.«Закон очень важный, на мой взгляд, - считает председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов. - Он находится в цепи звеньев, которые регулируют транспортное обслуживание населения. Мы привели его в соответствии с федеральным законодательством по тарифам, нормам, перевозкам».Увеличены налоговые ставки для букмекерских контор, тотализаторов и процессинговых центров, учитывающих интерактивные ставки. Последние впервые попали в перечень регионального закона. Как сообщил депутат тульской областной Думы Александр Рем, «изменяется ставка и для уже существующих видов игорного бизнеса – увеличивается в два раза. Для процессинговых центров и тотализаторов сумма налога будет увеличена до 250 тысяч рублей ежемесячно, для букмекерских контор – до 14 тысяч рублей в месяц. Это позволит пополнить бюджет Тульской области».Порядка 6 миллионов рублей в региональный бюджет сможет поступать дополнительно после принятых поправок.





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