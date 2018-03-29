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НОВОСТИ | Общество



29.03.2018 10:22 Выхода нет: в тульских торгово-развлекательных центрах начались проверки
Виталий Моторин

Обнаружено сразу несколько заблокированных аварийных выходов

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Эти узкие, плохо освещенные и чем-то заставленные коридоры от глаз посетителей чаще всего скрыты. Они, что называется, непубличная часть развлекательного комплекса на Красноармейском проспекте Тулы.

Специальной комиссии здесь откровенно тесно, но главное то, как работают выходы из этих лабиринтов. «Налипание снега, лестница нечищенная, воспользоваться невозможно», - пробует открыть дверь прокурор Тульской области Александр Козлов.

А вот что называется «классика жанра» - табличка с надписью «Выход»: сам выход закрыт, да еще и заставлен какими-то непонятными предметами. При этом в здании есть человек, который отвечает за противопожарную безопасность. Сам факт нарушений он признает, но считает их не очень серьезными.

Заместитель директора развлекательного комплекса, ответственный за противопожарную безопасность, Олег Мазурин пояснил, что «эти выходы сейчас не являются эвакуационными, ими не пользуются. Там всего два человека работают».

«Это отговорка, - считает прокурор Тульской области Александр Козлов. - Отсутствие возможности просто подойти в связи с загромождённостью, отсутствие нормальной освещенности и дымоудаления. Мы с воскресенья уже понимаем, что будут проверки на таких объектах. Владельцы не соизволили».

В последний раз подобная проверка проходила здесь в 2015 году. Возможно поэтому, говорят пожарные, нарушений довольно много, но чаще, чем раз в три года проверять нельзя по закону. Теперь, впрочем, официальное основание есть - действует распоряжение главы региона. И к кинотеатрам - внимание комиссий особое.
Огромный зрительный зал на 240 мест. Проверяем, что есть внутри: огнетушители на месте, запасные выходы открыты.

Идем дальше. Батутный парк открылся не так давно. Может быть, поэтому замечания всего три. В общей сложности в нашем регионе за 10 дней подобные комиссии должны проверить около 170 объектов с массовым пребыванием граждан. «По распоряжению губернатора после их проверки мы перейдем на социально значимые объекты», - рассказал начальник ГУ МЧС России по Тульской области Владимир Кий.

Сообщать о нарушениях в торговых центрах в надзорном ведомстве просят и туляков - обратиться можно на телефон горячей линии прокуратуры 8(4872) 36-43-07, через интернет-приемную на официальном сайте.













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