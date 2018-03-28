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НОВОСТИ | Общество



28.03.2018 18:57 Средний размер взятки в регионе составляет 150 тысяч рублей
"Вести-Тула"



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Раскрываемость коррупционных преступлений увеличилась, однако, искоренить её пока не удается. Средняя взятка в регионе - 150 тысяч рублей. Такие данные озвучил сегодня глава тульского МВД Сергей Галкин. Кроме того, не только халатность, но и коррупция называется в числе предполагаемых причин трагедии в Кемерове.

Сегодня в Туле состоялась комиссия по координации работы по противодействию мздоимству. Губернатор Алексей Дюмин отметил, что коррупция не только наносит ущерб экономике, но и напрямую несёт угрозу жизни и здоровья людей, а потому те, кто наживается, злоупотребляя своим служебным положением, и те, кто решает вопросы с помощью подкупа, - в равной мере преступники.

«Нужно усиливать формы контроля не только над чиновниками различного уровня, но и получателями самих услуг. Это и представители малого и среднего бизнеса, и работники потребительского рынка, и сотрудники финансово-кредитной сферы. Причем, необходимо учитывать, что коррупционные схемы постоянно меняются, усложняются, становятся извращеннее. В цепочке между нечистоплотными должностными лицами и гражданами появляются третьи лица - так называемые посредники, просторечным языком выражаясь, «решалы». Ни один нарушитель не должен остаться безнаказанным», - подчеркнул Алексей Дюмин.
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