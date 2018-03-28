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28.03.2018 18:44 Туляки продолжают нести цветы к мемориальнй стене Олег Масальский





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В течение всего дня на главную площадь Тулы, где установлена мемориальная стена в память о погибших в кемеровском торгово-игровом комплексе «Зимняя вишня», приходят люди. Они приносят цветы и игрушки.



Накануне здесь прошла акция памяти «Кемерово, мы с тобой», которая собрала тысячи горожан. Некоторые из них выходили к микрофону и со слезами на глазах выражали соболезнования семьям погибших в страшном пожаре и желали скорого выздоровления пострадавшим, находящимся в больницах.



Сегодня Тульская область, как и вся страна, скорбит по жертвам страшной трагедии в Кемерове. В общенациональный день траура в Туле приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные мероприятия.В течение всего дня на главную площадь Тулы, где установлена мемориальная стена в память о погибших в кемеровском торгово-игровом комплексе «Зимняя вишня», приходят люди. Они приносят цветы и игрушки.Накануне здесь прошла акция памяти «Кемерово, мы с тобой», которая собрала тысячи горожан. Некоторые из них выходили к микрофону и со слезами на глазах выражали соболезнования семьям погибших в страшном пожаре и желали скорого выздоровления пострадавшим, находящимся в больницах.









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