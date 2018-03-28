НОВОСТИ | Общество







28.03.2018 17:33 О нарушениях противопожарной безопасности туляки могут сообщить в прокуратуру "Вести-Тула"





| фото |



Информацию также можно направить через интернет-приёмную на сайте надзорного ведомства или по электронному адресу: delopro@prokuror-tula.ru. Ни одно обращение не останется без внимания, будут организованы проверки.





В связи с проверками в областной прокуратуре открыта горячая линия для обращений граждан. Если вам известно о каких-либо нарушениях противопожарной безопасности в учреждениях массового скопления людей, сообщайте по телефону 8 (4872) 36-43-07.Информацию также можно направить через интернет-приёмную на сайте надзорного ведомства или по электронному адресу: delopro@prokuror-tula.ru. Ни одно обращение не останется без внимания, будут организованы проверки.

Читать @gtrktula

















