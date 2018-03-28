НОВОСТИ | Общество







28.03.2018 16:04 Новомосковск попал в число самых безопасных в России "Вести-Тула"





| фото |



Однако у депутатов возникло немало вопросов, в том числе и относительно передвижных комплексов видеофиксации. В частности, их скрытое расположение и отсутствии знаков, предупреждающих о наличии видеосъемки автомобилей. И как выяснилось, федеральным законом сегодня такие нормы не закреплены, но возможно, скоро будут внесены изменения.



Как отметил депутат Государственной Думы РФ Владимир Афонский, «…создана специальная рабочая группа из представителей всех фракций при комитете по транспорту и строительству. Уже прошло два совещания с представителями центрального аппарата МВД, ФСБ и соответствующими министерствами. Решение будет выработано либо в этом месяце или в начале апреля».



Новомосковск стал самым безопасным городом в России с численностью населения в 100 тысяч жителей. Такие данные сегодня озвучил в своем докладе начальник регионального управления МВД Сергей Галкин, выступая на заседании тульской областной Думы. В целом ситуация с преступностью в регионе остается на низком уровне, а показатели оперативной работы по некоторым направлениям выше общероссийских.Однако у депутатов возникло немало вопросов, в том числе и относительно передвижных комплексов видеофиксации. В частности, их скрытое расположение и отсутствии знаков, предупреждающих о наличии видеосъемки автомобилей. И как выяснилось, федеральным законом сегодня такие нормы не закреплены, но возможно, скоро будут внесены изменения.Как отметил депутат Государственной Думы РФ Владимир Афонский, «…создана специальная рабочая группа из представителей всех фракций при комитете по транспорту и строительству. Уже прошло два совещания с представителями центрального аппарата МВД, ФСБ и соответствующими министерствами. Решение будет выработано либо в этом месяце или в начале апреля».









Читать @gtrktula

















