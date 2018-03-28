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28.03.2018 15:51 В отношение ефремовского чиновника возбуждено уголовное дело "Вести-Тула"





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Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным ФСБ и МВД России по Тульской области. В настоящий момент расследование продолжается. Как рассказала и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Людмила Шейко, «…Ефремовским межрайонным отделом СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника территориального управления администрации МО город Ефремов. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренной частью 1 статья 286 УК РФ - превышение должностных полномочий. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет».

В отношении одного из сотрудников администрации города Ефремова возбуждено уголовное дело. По версии следствия, начиная с весны 2016 года, он, будучи начальником территориального управления, выдал трем жителям Ефремовского района фиктивные выписки из похозяйственной книги. В результате граждане незаконно приобрели землю в собственность. Ущерб от его действий составил примерно 3 млн. рублей.Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным ФСБ и МВД России по Тульской области. В настоящий момент расследование продолжается. Как рассказала и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Людмила Шейко, «…Ефремовским межрайонным отделом СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника территориального управления администрации МО город Ефремов. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренной частью 1 статья 286 УК РФ - превышение должностных полномочий. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет».













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