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28.03.2018 15:45 Аспирантка ТулГУ придумала новый алгоритм обработки изображений София Гафарова





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Аспирантка Института прикладной математики и компьютерных наук ТулГУ Инесса Грачёва решила усовершенствовать схему и придумала свой алгоритм обработки изображений. «Наш алгоритм обладает высокой скоростью обработки, качеством, прост в настройке. Фактически ему нужно только исходное изображение, два параметра - и результат готов», - рассказала Инесса Грачёва.



Как это работает? Особый алгоритм считывает все пиксели изображения, как по горизонтали, так и по вертикали, выявляя перепад яркости каждого. Вырисовывается чёткий контур границ. «Суть в том, чтобы не только сгладить шум, но и оставить на месте все границы», - поясняет Инесса.



Мы попросили новатора продемонстрировать в действии свою работу. То, что изображение обрабатывается за секунду, проверено. Что касается чистоты картинки, невооруженным глазом тоже видно. Как оказалось, созданный вместе с научным руководителем и доцентом кафедры Андреем Копыловым алгоритм получился универсальным. То есть его можно применять не только в медицине, но при обработке любых изображений. Даже видео с камер наблюдения в режиме онлайн. Плюс нашлось решение актуальной проблемы сжатия изображения с широким динамическим диапазоном.



Как говорит директор Института прикладной математики и компьютерных наук ТулГУ Алексей Сычугов, «ранее о таких работах, в которых удалялись бы все шумы, нам не были известны».



Пятилетняя работа Инессы нашла отклик в Фонде содействия инновациям. По программе «Умник» она получила грант на дальнейшее развитие проекта. Тульской аспирантке уже предложили запатентовать свою разработку. Осталось только найти инвесторов на реализацию научной идеи.



Известно, что от четкости рентген-снимков, а так же результатов УЗИ и МРТ зависит точность поставленного диагноза. Особенно это касается случаев, когда важна в отображении отчётливость границ органов, сосудов, опухолей. Для удаления специфичных медицинских шумов со снимков существует не одна программа.Аспирантка Института прикладной математики и компьютерных наук ТулГУ Инесса Грачёва решила усовершенствовать схему и придумала свой алгоритм обработки изображений. «Наш алгоритм обладает высокой скоростью обработки, качеством, прост в настройке. Фактически ему нужно только исходное изображение, два параметра - и результат готов», - рассказала Инесса Грачёва.Как это работает? Особый алгоритм считывает все пиксели изображения, как по горизонтали, так и по вертикали, выявляя перепад яркости каждого. Вырисовывается чёткий контур границ. «Суть в том, чтобы не только сгладить шум, но и оставить на месте все границы», - поясняет Инесса.Мы попросили новатора продемонстрировать в действии свою работу. То, что изображение обрабатывается за секунду, проверено. Что касается чистоты картинки, невооруженным глазом тоже видно. Как оказалось, созданный вместе с научным руководителем и доцентом кафедры Андреем Копыловым алгоритм получился универсальным. То есть его можно применять не только в медицине, но при обработке любых изображений. Даже видео с камер наблюдения в режиме онлайн. Плюс нашлось решение актуальной проблемы сжатия изображения с широким динамическим диапазоном.Как говорит директор Института прикладной математики и компьютерных наук ТулГУ Алексей Сычугов, «ранее о таких работах, в которых удалялись бы все шумы, нам не были известны».Пятилетняя работа Инессы нашла отклик в Фонде содействия инновациям. По программе «Умник» она получила грант на дальнейшее развитие проекта. Тульской аспирантке уже предложили запатентовать свою разработку. Осталось только найти инвесторов на реализацию научной идеи.





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