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НОВОСТИ | Общество



28.03.2018 15:45 Аспирантка ТулГУ придумала новый алгоритм обработки изображений
София Гафарова

Аспирантка ТулГУ придумала новый алгоритм обработки изображений

| фото |
Известно, что от четкости рентген-снимков, а так же результатов УЗИ и МРТ зависит точность поставленного диагноза. Особенно это касается случаев, когда важна в отображении отчётливость границ органов, сосудов, опухолей. Для удаления специфичных медицинских шумов со снимков существует не одна программа.

Аспирантка Института прикладной математики и компьютерных наук ТулГУ Инесса Грачёва решила усовершенствовать схему и придумала свой алгоритм обработки изображений. «Наш алгоритм обладает высокой скоростью обработки, качеством, прост в настройке. Фактически ему нужно только исходное изображение, два параметра - и результат готов», - рассказала Инесса Грачёва.

Как это работает? Особый алгоритм считывает все пиксели изображения, как по горизонтали, так и по вертикали, выявляя перепад яркости каждого. Вырисовывается чёткий контур границ. «Суть в том, чтобы не только сгладить шум, но и оставить на месте все границы», - поясняет Инесса.

Мы попросили новатора продемонстрировать в действии свою работу. То, что изображение обрабатывается за секунду, проверено. Что касается чистоты картинки, невооруженным глазом тоже видно. Как оказалось, созданный вместе с научным руководителем и доцентом кафедры Андреем Копыловым алгоритм получился универсальным. То есть его можно применять не только в медицине, но при обработке любых изображений. Даже видео с камер наблюдения в режиме онлайн. Плюс нашлось решение актуальной проблемы сжатия изображения с широким динамическим диапазоном.

Как говорит директор Института прикладной математики и компьютерных наук ТулГУ Алексей Сычугов, «ранее о таких работах, в которых удалялись бы все шумы, нам не были известны».

Пятилетняя работа Инессы нашла отклик в Фонде содействия инновациям. По программе «Умник» она получила грант на дальнейшее развитие проекта. Тульской аспирантке уже предложили запатентовать свою разработку. Осталось только найти инвесторов на реализацию научной идеи.














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