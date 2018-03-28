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28.03.2018 15:42 В Туле проверяют торгово-развлекательные центры "Вести-Тула"





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Всего за десять дней подобным комиссиям предстоит проверить около 170 подобных объектов на территории нашего региона. Как рассказал начальник главного управления МЧС России по Тульской области Владимир Кий, «…помимо торговых центров, будут проверены все места с массовым пребыванием людей: спортивные объекты, учреждения культуры и т.д».



Главный прокурор Тульской области Александ Козлов в свою очередь заявил, что позиция его ведомства по вопросам этих и подобных нарушений, будет принципиальной. Подробнее о том, что же выявили первые рейды наши материалы в вечерних выпусках.

Заблокированные двери, захламленные и темные проходы, емкости с горючими материалами. В Туле, по поручению главы региона, сегодня начались рейды по торгово-развлекательным центрам. Первыми проверяющие пришли в ТРК «Октябрь» на Красноармейском проспекте областной столицы.Всего за десять дней подобным комиссиям предстоит проверить около 170 подобных объектов на территории нашего региона. Как рассказал начальник главного управления МЧС России по Тульской области Владимир Кий, «…помимо торговых центров, будут проверены все места с массовым пребыванием людей: спортивные объекты, учреждения культуры и т.д».Главный прокурор Тульской области Александ Козлов в свою очередь заявил, что позиция его ведомства по вопросам этих и подобных нарушений, будет принципиальной. Подробнее о том, что же выявили первые рейды наши материалы в вечерних выпусках.









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