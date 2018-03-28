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28.03.2018 15:14 В Заокском районе открылся лагерь «Юнармеец» Вести-Тула





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Сегодня гостей ждет построение, показательные выступления тульских юнармейцев, выставка вооружения и участие в плановых занятиях. В последующие два дня - обширная экскурсионно-образовательная программа «Город-герой Тула». 80 наших юнармейцев проведут в лагере еще пять дней.



На базе туркомплекса «Велегож» Заокского района сегодня открылся областной профильный военно-спортивный лагерь «Юнармеец». Наряду с туляками его участниками будут юнармейцы Новоалександровского городского округа Ставропольского края, для которых Тула - это уже четвертый город-герой, который они посещают в рамках социально-образовательного проекта «Великая Победа объединяет Россию».Сегодня гостей ждет построение, показательные выступления тульских юнармейцев, выставка вооружения и участие в плановых занятиях. В последующие два дня - обширная экскурсионно-образовательная программа «Город-герой Тула». 80 наших юнармейцев проведут в лагере еще пять дней.

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