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28.03.2018 14:43 В «Сплаве» вдвое увеличили расходы на социалку Вести-Тула





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Кроме того, в два раза - до 10 тысяч рублей - увеличен размер материальной помощи по случаю бракосочетания, рождения ребенка или смерти близкого родственника. Отметим и компенсацию до двух третей затрат на выплату процентов по ипотечному кредиту, и дополнительные выплаты к государственной пенсии сотрудникам с большим стажем работы.



НПО «СПЛАВ» направит в 2018 году на реализацию социальной программы 82 миллиона рублей. Это вдвое больше, чем год назад. Часть средств пойдет на реализацию программы добровольного медицинского страхования, запущенную на предприятии с начала года. В ее рамках все сотрудники могут пройти диагностические исследования, получить амбулаторно-клиническую помощь или стационарное лечение в лучших медицинских учреждениях Тулы, вызвать скорую помощь или врача на дом.Кроме того, в два раза - до 10 тысяч рублей - увеличен размер материальной помощи по случаю бракосочетания, рождения ребенка или смерти близкого родственника. Отметим и компенсацию до двух третей затрат на выплату процентов по ипотечному кредиту, и дополнительные выплаты к государственной пенсии сотрудникам с большим стажем работы.

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