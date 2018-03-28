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НОВОСТИ | Общество



28.03.2018 13:07 Детский омбудсмен Тульской области предложила сообщать ей о нарушениях мер безопасности
Вести-Тула

Детский омбудсмен Тульской области предложила сообщать ей о нарушениях мер безопасности

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Уполномоченный по правам ребёнка в Тульской области Наталия Зыкова обратилась к тулякам вот с таким обращением: «Сейчас прокуратура проверит все торговые центры страны на противопожарную безопасность. В Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина пройдет проверка всех центров и учреждений отдыха и досуга. Возможно, нарушения найдут и устранят их.

Но ушла комиссия - и, например, эвакуационные выходы недобросовестные личности закрыли. Общественный контроль в любом случае необходим. Предлагаю сообщать в мой адрес об элементарных нарушениях противопожарной и другой безопасности, ваших сомнениях на счет подозрительных объектов на территории Тульской области. Вашу информацию буду обобщать, анализировать и привлекать к проверке компетентные органы. Телефон нашей горячей линии по безопасности 8 800 350 12 84. Электронная почта: Nataliya.Zykova@tularegion.ru.
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