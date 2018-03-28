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28.03.2018 12:56 В «Эрмитаже» пройдёт вечер памяти «Тула с Кемерово» Вести-Тула





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Можно просто прийти и помолчать, ведь чувства и мысли материальны... Будет организована видеозапись слов поддержки и, по желанию, их публикация, чтобы показать – Тула с Кемерово! Адрес: Тула, проспект Ленина, 85, корпус 1, второй этаж.



Сегодня в 19 часов Театрально-концертный центр приглашает всех желающих принять участие в акции «Тула с Кемерово». На вечере будут звучать стихи и музыкальные произведения в исполнении артистов. Каждый желающий сможет сказать несколько слов в память о погибших, выразить свои чувства и соболезнования, слова поддержки пострадавшим и их родным.Можно просто прийти и помолчать, ведь чувства и мысли материальны... Будет организована видеозапись слов поддержки и, по желанию, их публикация, чтобы показать – Тула с Кемерово! Адрес: Тула, проспект Ленина, 85, корпус 1, второй этаж.

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