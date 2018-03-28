НОВОСТИ | Происшествия







28.03.2018 12:39 Под Кимовском пьяный водитель устроил ДТП на встречке Вести-Тула





| фото |



Как сообщают сотрудники Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали оба водителя и женщина-пассажир «Шевроле Ланос». На водителя автомобиля «Шевроле Лачетти» был составлен соответствующий административный материал.







На четвёртом километре автодороги «Кимовск-Таболо» «Шевроле Лачетти» под управлением водителя в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречку и столкнулся с «Шевроле Ланос».Как сообщают сотрудники Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали оба водителя и женщина-пассажир «Шевроле Ланос». На водителя автомобиля «Шевроле Лачетти» был составлен соответствующий административный материал.

Читать @gtrktula

















