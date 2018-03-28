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НОВОСТИ | Общество



28.03.2018 11:11 Тульские росгвардейцы отменили торжественное собрание в профессиональный праздник
Алина Фурсенко

Тульские росгвардейцы отменили торжественное собрание в профессиональный праздник

| фото |
Эта встреча должна была быть торжественной. Вместо этого сегодня – минута молчания, как напоминание о том, что для людей в погонах даже профессиональный праздник – день, когда нужно быть готовым ко всему.

«Мы отменяем сегодняшнее торжественное собрание, посвященное Дню войск национальной гвардии. Я попрошу всех отнестись с пониманием к той великой трагедии, которую сегодня переживаем мы все с вами», - сказал начальник Управления Росгвардии по Тульской области Олег Петрик.

А значит - снова по местам. Сержанты полиции войск Росгвардии Орехов и Савельев свои награды получат теперь уже в рабочей обстановке, если найдется минутка между вызовами.

Если нужно – то на красный, лавируя между потоком машин, но самым кратчайшим путем. Регламент прибытия - три минуты. Взлом, задымление, драка – что конкретно, каждый раз приходится выяснять на месте. Такие кнопки стоят и в общепитах, и в офисах, и в торговых центрах.

«Если это драка – надо принять какие-то действия, если массовая – вызвать помощь, а если ложная сработка, то дождаться, пока восстановится кнопка тревожная, и следовать по маршруту», - разъясняет тонкости полицейский Росгвардии по Тульской области Кирилл Савельев.

Но охранными функциями Росгардия не ограничивается. Награда Орехову и Савельеву полагается за поимку преступника. На протяжении нескольких недель туляк воровал аккумуляторы припаркованных машин. И однажды в 4 утра привлек внимание этого экипажа.

«Останавливался, смотрел, назад сдавал. Это вызвало у нас подозрения. В багажнике находились аккумуляторы автомобилей. Он сказал, что это его, поэтому мы вызвали следственно-оперативную группу. Оказалось, что у него было несколько эпизодов таких», - рассказал полицейский Росгвардии по Тульской области Дмитрий Орехов.

В их экипировке – каска, бронежилет, дубинка, автомат, но последний, к счастью, применять приходится нечасто. А лучше бы, тихо добавляют «гвардейцы», вообще никогда. Ведь в конечном итоге их работа – сделать так, чтоб туляки забыли, как звучит выстрел. Но всегда помнили, что помощь рядом, и поспешит к ним с мигалкой даже на красный свет.













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