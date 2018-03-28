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28.03.2018 10:41 Спасатели отработали эвакуацию в Тульском музее оружия Виталий Моторин





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Формулировка спасателей «объект с массовым пребыванием граждан» - это как раз про Тульский музей оружия, за прошлый год его посетили более 550 тысяч человек. Случись здесь реальный пожар, он автоматически получит вторую, весьма высокую степень опасности.



Как рассказал посетитель Тульского государственного музея оружия Андрей Шулепов, «мы ожидали на месте, пришла пожарная команда, которая надела на нас специальные противогазы, чтобы мы могли дышать в задымленной зоне, и вывели по лестнице».



Для человека, который только что спустился по спасательной лестнице с третьего этажа, Андрей выглядит весьма спокойно. Будь пожар настоящим, понимает сам, паники, в том числе и среди персонала, было бы куда больше.



«Именно отработка действий персонала любого объекта играет важную роль в защите посетителей. В первую очередь провести своевременную эвакуацию, а во вторую очередь оповестить все экстренные службы», - рассказал начальник управления организации пожаротушения Главного управления МЧС России по Тульской области Андрей Романченко.



Очень многое будет зависеть от того, насколько отлажена система учета посетителей - именно она даст пожарным информацию о числе людей, находящихся в здании. Поиск тех, кто не смог выбраться сам, а чаще всего это дети или люди с ограниченными возможностями, - первое, что должны сделать пожарные.



По словам заместителя начальника пожарно-спасательной части N4 города Тулы Павла Голубкова, «дети любят от испуга прятаться в углах, за шторками, под кроватями, в шкафах. Каждый уголок мы визуально должны проверить».



Всего в Тульской области по поручению главы региона будет проверено около сотни подобных объектов, их список спасатели сейчас уточняют, сетуя, что по закону они должны заранее известить о проверке собственников зданий.



То, что в одном из лучших государственных музеев страны противопожарная безопасность организована на весьма хорошем уровне, в общем, никого не удивило, а вот как с ней дела обстоят в других, коммерческих объектах с массовым пребыванием людей, выявят объявленные в области проверки.



Между военной техникой, стоящей незыблемо, и спасательной подъехавшей только что, гуляют туристы. Подростки куражатся на камеру - учения в Тульском музее оружия ни удивления, ни недовольства посетителей после кемеровских событий не вызвали.Формулировка спасателей «объект с массовым пребыванием граждан» - это как раз про Тульский музей оружия, за прошлый год его посетили более 550 тысяч человек. Случись здесь реальный пожар, он автоматически получит вторую, весьма высокую степень опасности.Как рассказал посетитель Тульского государственного музея оружия Андрей Шулепов, «мы ожидали на месте, пришла пожарная команда, которая надела на нас специальные противогазы, чтобы мы могли дышать в задымленной зоне, и вывели по лестнице».Для человека, который только что спустился по спасательной лестнице с третьего этажа, Андрей выглядит весьма спокойно. Будь пожар настоящим, понимает сам, паники, в том числе и среди персонала, было бы куда больше.«Именно отработка действий персонала любого объекта играет важную роль в защите посетителей. В первую очередь провести своевременную эвакуацию, а во вторую очередь оповестить все экстренные службы», - рассказал начальник управления организации пожаротушения Главного управления МЧС России по Тульской области Андрей Романченко.Очень многое будет зависеть от того, насколько отлажена система учета посетителей - именно она даст пожарным информацию о числе людей, находящихся в здании. Поиск тех, кто не смог выбраться сам, а чаще всего это дети или люди с ограниченными возможностями, - первое, что должны сделать пожарные.По словам заместителя начальника пожарно-спасательной части N4 города Тулы Павла Голубкова, «дети любят от испуга прятаться в углах, за шторками, под кроватями, в шкафах. Каждый уголок мы визуально должны проверить».Всего в Тульской области по поручению главы региона будет проверено около сотни подобных объектов, их список спасатели сейчас уточняют, сетуя, что по закону они должны заранее известить о проверке собственников зданий.То, что в одном из лучших государственных музеев страны противопожарная безопасность организована на весьма хорошем уровне, в общем, никого не удивило, а вот как с ней дела обстоят в других, коммерческих объектах с массовым пребыванием людей, выявят объявленные в области проверки.





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