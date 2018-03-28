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НОВОСТИ | Общество



28.03.2018 09:26 Сотни туляков сказали: «Кемерово, мы с тобой»
Олег Масальский

Сотни туляков сказали: «Кемерово, мы с тобой»

| фото |
Сотни туляков собрались вечером 27 марта 2018 года на главной площади города у Успенского собора, где прошла акция памяти «Кемерово, мы с тобой». Вся страна и конечно жители нашего края скорбят по жертвам пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». 28 марта в России общенациональный траур.

О страшной трагедии сегодня все говорят с содроганием в голосе, порой не сдерживая слезы, не скрывая эмоций. У импровизированного мемориала, который находится неподалеку - горы цветов и детских игрушек, принесенных неравнодушными туляками.

Отдать дань памяти собрались рядовые туляки, представители общественных организаций, руководители города Тулы. Каждый пришедший сюда мог выйти к микрофону и высказать слова поддержки тем жителям Кемерова, кто потерял родных и близких на пожаре, тем людям, кто пострадал и находится сейчас в больницах. Конечно, боль этой утраты невосполнима, однако понимание того, что с кемеровчанами сейчас вся страна, возможно, хоть немного поддержит этих людей.

Безусловно, каждый из нас лично для себя, а так же власти должны сделать самые серьезные выводы после трагических событий в кемеровском торговом центре, чтобы подобное не повторилось в нашем регионе.














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