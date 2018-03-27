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27.03.2018 19:00 В Тульском регионе более 100 объектов попадут под внеплановые проверки Вести-Тула





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С завтрашнего дня в регионе начинается масштабная проверка как крупных торгово-развлекательных комплексов, так и учреждений культурной и социальной сферы, включая дома-интернаты, где постоянно проживают люди, а так же стационары больниц. Нагрянут инспекторы и в места проведения массовых мероприятий. Губернатор не стал ставить жестких временных рамок этих внеплановых проверок, обратив главное внимание на тщательность проводимой работы.



«В случае выявления серьёзных нарушений, которые могут повлечь за собой гибель граждан, заведения могут быть закрыты независимо от фамилий собственников. Речь о безопасности граждан», - добавил Алексей Дюмин.



В Тульском регионе более 100 объектов попадут под внеплановые проверки противопожарной безопасности. Список уже составлен, до середины апреля сотрудники прокуратуры и МЧС совместно побывают везде.



Как сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Тульской области Григорий Воропаев, «прежде всего, будут проверены все торгово-развлекательные центры, объекты торговли, крупные спортивные сооружения на территории всей области. Проведём тренировки по эвакуации людей, разворачиванию пожарной техники».



Должно быть чёткое понимание, что трагедий, подобных той, что случилась в Кемерове, в Тульской области не произойдет. Именно с такими словами губернатор Алексей Дюмин обратился к руководству регионального МЧС, прокурору области и министрам социального блока.С завтрашнего дня в регионе начинается масштабная проверка как крупных торгово-развлекательных комплексов, так и учреждений культурной и социальной сферы, включая дома-интернаты, где постоянно проживают люди, а так же стационары больниц. Нагрянут инспекторы и в места проведения массовых мероприятий. Губернатор не стал ставить жестких временных рамок этих внеплановых проверок, обратив главное внимание на тщательность проводимой работы.«В случае выявления серьёзных нарушений, которые могут повлечь за собой гибель граждан, заведения могут быть закрыты независимо от фамилий собственников. Речь о безопасности граждан», - добавил Алексей Дюмин.В Тульском регионе более 100 объектов попадут под внеплановые проверки противопожарной безопасности. Список уже составлен, до середины апреля сотрудники прокуратуры и МЧС совместно побывают везде.Как сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Тульской области Григорий Воропаев, «прежде всего, будут проверены все торгово-развлекательные центры, объекты торговли, крупные спортивные сооружения на территории всей области. Проведём тренировки по эвакуации людей, разворачиванию пожарной техники».





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