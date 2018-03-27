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НОВОСТИ | Общество



27.03.2018 18:33 В Туле пройдёт акция памяти «Кемерово, мы с тобой»
Вести-Тула

В Туле пройдёт акция памяти «Кемерово, мы с тобой»

| фото |
Туляки разделяют скорбь кемеровчан. Сегодня в Успенском кафедральном соборе на центральной площади города прошла панихида по погибшим. За упокоение их душ молились митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, губернатор области Алексей Дюмин, главы различных ведомств, неравнодушные горожане – все, кто смог и счел необходимым прийти в этот горестный день в храм.

Перед храмом появился импровизированный мемориал, куда туляки тут же начали приносить цветы и игрушки в память о жертвах страшной трагедии. Каждый, кто мог и хотел сегодня высказаться, говорил о том, что принял эту боль как свою.

Сегодня в 20 часов на площади возле Успенского кафедрального собора Тулы пройдёт акция памяти «Кемерово, мы с тобой». Каждый, кто хочет почтить память погибших, поддержать жителей Кемерова, выразить свои соболезнования, может прийти на главную площадь города.
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