НОВОСТИ | Общество







27.03.2018 18:33 В Туле пройдёт акция памяти «Кемерово, мы с тобой» Вести-Тула





| фото |



Перед храмом появился импровизированный мемориал, куда туляки тут же начали приносить цветы и игрушки в память о жертвах страшной трагедии. Каждый, кто мог и хотел сегодня высказаться, говорил о том, что принял эту боль как свою.



Сегодня в 20 часов на площади возле Успенского кафедрального собора Тулы пройдёт акция памяти «Кемерово, мы с тобой». Каждый, кто хочет почтить память погибших, поддержать жителей Кемерова, выразить свои соболезнования, может прийти на главную площадь города.



Туляки разделяют скорбь кемеровчан. Сегодня в Успенском кафедральном соборе на центральной площади города прошла панихида по погибшим. За упокоение их душ молились митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, губернатор области Алексей Дюмин, главы различных ведомств, неравнодушные горожане – все, кто смог и счел необходимым прийти в этот горестный день в храм.Перед храмом появился импровизированный мемориал, куда туляки тут же начали приносить цветы и игрушки в память о жертвах страшной трагедии. Каждый, кто мог и хотел сегодня высказаться, говорил о том, что принял эту боль как свою.Сегодня в 20 часов на площади возле Успенского кафедрального собора Тулы пройдёт акция памяти «Кемерово, мы с тобой». Каждый, кто хочет почтить память погибших, поддержать жителей Кемерова, выразить свои соболезнования, может прийти на главную площадь города.





Читать @gtrktula

















