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27.03.2018 17:47 Следственный комитет напомнил об ответственности за сосульки Вести-Тула





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А гражданам - быть осмотрительными и осторожными, особенно проходя вблизи многоэтажных зданий, подъездов жилых домов, магазинов и других общественных мест. Если от падения с крыши льда, снега или сосулек пострадают люди, ответственное лицо отправится в колонию на срок до пяти лет. Санкции остальных статей тоже предусматривают лишение свободы на срок до трёх лет.



Следственный комитет предупреждает, что за нечищеные крыши грозит уголовная ответственность. Руководителям управляющих компаний региона рекомендуется надлежащим образом организовать и проконтролировать проведение работ по удалению наледи, снега и сосулек с крыш домов.А гражданам - быть осмотрительными и осторожными, особенно проходя вблизи многоэтажных зданий, подъездов жилых домов, магазинов и других общественных мест. Если от падения с крыши льда, снега или сосулек пострадают люди, ответственное лицо отправится в колонию на срок до пяти лет. Санкции остальных статей тоже предусматривают лишение свободы на срок до трёх лет.

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