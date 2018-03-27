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|27.03.2018 17:47 Следственный комитет напомнил об ответственности за сосульки
|Вести-Тула
Следственный комитет предупреждает, что за нечищеные крыши грозит уголовная ответственность. Руководителям управляющих компаний региона рекомендуется надлежащим образом организовать и проконтролировать проведение работ по удалению наледи, снега и сосулек с крыш домов.
А гражданам - быть осмотрительными и осторожными, особенно проходя вблизи многоэтажных зданий, подъездов жилых домов, магазинов и других общественных мест. Если от падения с крыши льда, снега или сосулек пострадают люди, ответственное лицо отправится в колонию на срок до пяти лет. Санкции остальных статей тоже предусматривают лишение свободы на срок до трёх лет.
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