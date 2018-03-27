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27.03.2018 17:07 Глава Сочи пригласил туляков отдохнуть Вести-Тула





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Как известно, Тула – земля силы и талантов, а в самой области находится множество объектов для всех видов туризма. Презентации «Твой Сочи» прошли уже более чем в 30 городах России. В Тульском регионе возможностью отправить своих сотрудников на курорты Краснодарского края заинтересовалось более ста предприятий.



«Что касается Крымского побережья, то Сочи и Крым – очень разные курорты, они даже по географическому расположению далеки, поэтому и контингент у нас тоже разный. Конкуренция же просто необходима», - считает глава Сочи Анатолий Пахомов.



По мнению главы администрации Тулы Евгений Авилова, «нет ничего дороже здоровья и заботы. Если мы поговорим с людьми старшего поколения о работе по выделению путёвок по профсоюзной линии, то в санатории на море было попасть проблематично. Сейчас такая возможность есть».



Глава Сочи сегодня представил в Туле туристический проект «Твой Сочи». Он рассказал о видах отдыха в городе-курорте, развитой инфраструктуре и познакомил с лечебно-оздоровительными программами «Открытый юг» и «В Сочи за здоровьем». Возможно, в Сочи состоится ответная презентация, ведь Туле и области есть, что показать.Как известно, Тула – земля силы и талантов, а в самой области находится множество объектов для всех видов туризма. Презентации «Твой Сочи» прошли уже более чем в 30 городах России. В Тульском регионе возможностью отправить своих сотрудников на курорты Краснодарского края заинтересовалось более ста предприятий.«Что касается Крымского побережья, то Сочи и Крым – очень разные курорты, они даже по географическому расположению далеки, поэтому и контингент у нас тоже разный. Конкуренция же просто необходима», - считает глава Сочи Анатолий Пахомов.По мнению главы администрации Тулы Евгений Авилова, «нет ничего дороже здоровья и заботы. Если мы поговорим с людьми старшего поколения о работе по выделению путёвок по профсоюзной линии, то в санатории на море было попасть проблематично. Сейчас такая возможность есть».





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