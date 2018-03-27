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27.03.2018 16:38 В Тульской области в 2018 году намерены построить крупные сельхозобъекты Вести-Тула





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В 2017-м году наш регион по индексу продукции сельского хозяйства вышел на третье место в ЦФО и восьмое по России. Общий объем производства составил чуть больше 64 миллиардов рублей.



Как рассказал Дмитрий Миляев, «по итогам реализации этих проектов было создано более 640 рабочих мест. Это достаточно разноплановые проекты, в числе которых комплекс бескаркасных арочных сооружений, завод по производству хлебобулочных изделий, производство сыров с длительным сроком созревания».



На 2018-й год запланировано строительство крупных объектов сельскохозяйственного назначения, в том числе завод по переработке сои, фруктохранилище, тепличный комплекс по выращиванию шампиньонов, комплекс по обработке и хранению зерновых культур и другие проекты. По словам министра, количество тульской продукции на прилавках магазинов в области тоже будет постепенно увеличиваться.



«В любом сетевом магазине вы увидите продукцию Тульского молочного комбината, удельный вес ее достаточно высокий. Там есть и наш картофель, наши яблоки, хлеб. Примерно 90% хлеба и хлебобулочных изделий – нашего производства».



Почти 4000 рабочих мест планируют создать в Тульской области в ходе реализации пятнадцати проектов в сфере сельского хозяйства. Их оценивают примерно в 73 с половиной миллиона рублей. Об этом сегодня сообщил министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев на пресс-конференции в Правительстве области.В 2017-м году наш регион по индексу продукции сельского хозяйства вышел на третье место в ЦФО и восьмое по России. Общий объем производства составил чуть больше 64 миллиардов рублей.Как рассказал Дмитрий Миляев, «по итогам реализации этих проектов было создано более 640 рабочих мест. Это достаточно разноплановые проекты, в числе которых комплекс бескаркасных арочных сооружений, завод по производству хлебобулочных изделий, производство сыров с длительным сроком созревания».На 2018-й год запланировано строительство крупных объектов сельскохозяйственного назначения, в том числе завод по переработке сои, фруктохранилище, тепличный комплекс по выращиванию шампиньонов, комплекс по обработке и хранению зерновых культур и другие проекты. По словам министра, количество тульской продукции на прилавках магазинов в области тоже будет постепенно увеличиваться.«В любом сетевом магазине вы увидите продукцию Тульского молочного комбината, удельный вес ее достаточно высокий. Там есть и наш картофель, наши яблоки, хлеб. Примерно 90% хлеба и хлебобулочных изделий – нашего производства».





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