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27.03.2018 16:12 11-й Фестиваль «Герой нашего времени» пройдет в Туле Вести-Тула





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Национальная ассоциация телерадиовещателей как организатор фестиваля стремится привлечь внимание телевизионных и производящих компаний к созданию программ и фильмов, связанных с подлинными человеческими ценностями. Фестиваль «Герой нашего времени» - это попытка создать портрет современника, который интересен своим характером, жизненной позицией, отношением к тем многочисленным переменам, которые характерны для динамично развивающейся России XXI века, а, главное, личным участием в этих переменах.



К участию в творческом конкурсе приглашаются федеральные и региональные телекомпании, продакшн-студии, режиссеры, журналисты. Работы принимаются до 26 марта по шести номинациям: «Открытие», «Профессия как призвание», «Эхо памяти», «Рука помощи» (номинация посвящена году добровольца/волонтера в России), «Вдохновение», «Цена жизни».



Жюри конкурса возглавит политический обозреватель, журналист, писатель, историк, член Академии Российского телевидения Леонид Млечин. В состав жюри войдут известные тележурналисты и эксперты медиаотрасли.



В этом году фестиваль «Герой нашего времени» проходит при поддержке Правительства Тульской области и при участии ГТРК «Тула» и Тульской медиа группы (ТМГ Тула).



Регистрация – по ссылке http://ftp.nat.ru/hero2018/ и e-mail: Мария Сысоева, ms@nat.ru; Регина Вахрутдинова, region@nat.ru. Обновление информации на сайте НАТ - http://nat.ru/?an=hero-2018.



17-19 апреля 2018 года в Туле состоится 11-й Фестиваль социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени». В рамках фестиваля при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям пройдет творческий конкурс «Современник на экране».Национальная ассоциация телерадиовещателей как организатор фестиваля стремится привлечь внимание телевизионных и производящих компаний к созданию программ и фильмов, связанных с подлинными человеческими ценностями. Фестиваль «Герой нашего времени» - это попытка создать портрет современника, который интересен своим характером, жизненной позицией, отношением к тем многочисленным переменам, которые характерны для динамично развивающейся России XXI века, а, главное, личным участием в этих переменах.К участию в творческом конкурсе приглашаются федеральные и региональные телекомпании, продакшн-студии, режиссеры, журналисты. Работы принимаются до 26 марта по шести номинациям: «Открытие», «Профессия как призвание», «Эхо памяти», «Рука помощи» (номинация посвящена году добровольца/волонтера в России), «Вдохновение», «Цена жизни».Жюри конкурса возглавит политический обозреватель, журналист, писатель, историк, член Академии Российского телевидения Леонид Млечин. В состав жюри войдут известные тележурналисты и эксперты медиаотрасли.В этом году фестиваль «Герой нашего времени» проходит при поддержке Правительства Тульской области и при участии ГТРК «Тула» и Тульской медиа группы (ТМГ Тула).Регистрация – по ссылкеи e-mail: Мария Сысоева, ms@nat.ru; Регина Вахрутдинова, region@nat.ru. Обновление информации на сайте НАТ -

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