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27.03.2018 15:44 У кого вырастут пенсии с 1 апреля? Вести-Тула





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Изменения коснутся как неработающих, так и трудящихся пенсионеров. У получателей двух пенсий увеличится только вторая выплата. Также надбавку получат граждане, проживающие на загрязнённых территориях области.



Как сообщила заместитель управляющего ПФР по Тульской области Людмила Маслова, «в основном, будут подлежать увеличению пенсии гражданам, проживающим на загрязненных территориях и получающим государственные пенсии в твердых размерах. Сейчас размер этой пенсии составляет 10 тысяч 68 рублей, будет он на 290 рублей больше. Таких граждан у нас около 60 тысяч».



С 1 апреля в Тульской области увеличатся размеры социальных и государственных пенсий некоторым категориям граждан. Станут больше выплаты детям-инвалидам, инвалидам детства, военнослужащим, получающим пенсию в твердых размерах, участникам войны, а также вдовам военнослужащих, погибших на фронте. Пенсии увеличатся на 2,9%.Изменения коснутся как неработающих, так и трудящихся пенсионеров. У получателей двух пенсий увеличится только вторая выплата. Также надбавку получат граждане, проживающие на загрязнённых территориях области.Как сообщила заместитель управляющего ПФР по Тульской области Людмила Маслова, «в основном, будут подлежать увеличению пенсии гражданам, проживающим на загрязненных территориях и получающим государственные пенсии в твердых размерах. Сейчас размер этой пенсии составляет 10 тысяч 68 рублей, будет он на 290 рублей больше. Таких граждан у нас около 60 тысяч».





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