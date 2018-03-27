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27.03.2018 15:30 В Тульской области начались проверки торговых центров Вести-Тула





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Как рассказал прокурор Тульской области Александр Козлов, «вчера дано поручение прокурорам районов, в связи с которым они в течение пяти дней должны будут проверить объекты с массовым пребыванием людей, в том числе и ночного пребывания - пансионаты, детские дома, больницы. Мы охватим весь спектр таких учреждений и конечно приоритетно сделаем акцент на больших торговых центрах, где есть кинотеатры, детские комнаты. Проверим вместе с контролирующими органами, МЧС, представителями исполнительной власти, пригласим СМИ. Ежесуточно будем информировать о проводимой работе».



Туляки выражают скорбь и сочувствие жертвам кемеровской трагедии и их близким. В память о погибших детях жители Тулы несут цветы и мягкие игрушки к памятнику читающим школьникам возле здания детской областной библиотеки на улице Первомайской.



28 марта в России - день общенационального траура по погибшим во время пожара в кемеровском торговом центре. Чтобы избежать повторения трагедии, во всех торговых центрах, кинотеатрах, и других местах массового скопления народа в Тульской области пройдут прокурорские проверки. Накануне местные органы получили распоряжение генпрокурора Юрия Чайки и поручение главы региона Алексей Дюмина. Работа уже началась, охватит она не только областной центр.Как рассказал прокурор Тульской области Александр Козлов, «вчера дано поручение прокурорам районов, в связи с которым они в течение пяти дней должны будут проверить объекты с массовым пребыванием людей, в том числе и ночного пребывания - пансионаты, детские дома, больницы. Мы охватим весь спектр таких учреждений и конечно приоритетно сделаем акцент на больших торговых центрах, где есть кинотеатры, детские комнаты. Проверим вместе с контролирующими органами, МЧС, представителями исполнительной власти, пригласим СМИ. Ежесуточно будем информировать о проводимой работе».Туляки выражают скорбь и сочувствие жертвам кемеровской трагедии и их близким. В память о погибших детях жители Тулы несут цветы и мягкие игрушки к памятнику читающим школьникам возле здания детской областной библиотеки на улице Первомайской.





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