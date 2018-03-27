НОВОСТИ | Общество







27.03.2018 14:37 В Новомосковске заложили традицию отмечать День хоккея Алексей Ерёмин





| фото |



По словам пятикратного чемпиона мира, двукратного олимпийского чемпиона, заслуженного тренера России Вячеслава Быкова, «олимпийские медали мы завоевали, теперь нужно готовить новое поколение. Если есть талант, то его всегда заметят, сделают хорошую огранку, и получится классный бриллиант».



В город химиков легендарный хоккеист приехал по приглашению компании «Полипласт Новомосковск». Вячеслав Быков побывал в школе №25. Учитывая то, что в образовательном учреждении уже несколько лет организованы спортивные классы, для юных игроков детского хоккейного клуба «Виктория» было решено заложить новую традицию - ежегодно отмечать День хоккея. И первый такой праздник уже состоялся.



«Мы пытаемся быть полезными, чтобы на этой земле у нас рождались и Быковы, и Харламовы – список можно продолжать долго», - говорит председатель Совета директоров АО ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов.



Таким образом в школе пропагандируют здоровый образ жизни, стимулируя не только хоккейные классы, но и всех учеников к увлечению спортом. На открытых уроках в спортивных классах гости праздника смогли лично убедиться в том, что проект компании «Полипласт» Академия «Виктория» позволяет детям-хоккеистам совмещать обучение и тренировки – об этом говорят и их оценки.



Очевидно, что в Тульском регионе растёт перспективность детского хоккея: отстраивается ледовая инфраструктура, происходит активная популяризация спорта.



Каждый из этих ребят мечтает стать частью легендарной «красной машины», а кому-то, может, посчастливиться встать и у ее руля.



Вячеслав Быков стоял у истоков возрождения российского хоккея. В 2008-м под его руководством сборная страны спустя 16 лет выиграла чемпионат мира в канадском Квебеке, а ещё через год в швейцарском Берне нашим ребятам удалось повторить успех. Начало этого года было ознаменовано ещё одним достижением российских хоккеистов – победой на зимней Олимпиаде в Корее.По словам пятикратного чемпиона мира, двукратного олимпийского чемпиона, заслуженного тренера России Вячеслава Быкова, «олимпийские медали мы завоевали, теперь нужно готовить новое поколение. Если есть талант, то его всегда заметят, сделают хорошую огранку, и получится классный бриллиант».В город химиков легендарный хоккеист приехал по приглашению компании «Полипласт Новомосковск». Вячеслав Быков побывал в школе №25. Учитывая то, что в образовательном учреждении уже несколько лет организованы спортивные классы, для юных игроков детского хоккейного клуба «Виктория» было решено заложить новую традицию - ежегодно отмечать День хоккея. И первый такой праздник уже состоялся.«Мы пытаемся быть полезными, чтобы на этой земле у нас рождались и Быковы, и Харламовы – список можно продолжать долго», - говорит председатель Совета директоров АО ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов.Таким образом в школе пропагандируют здоровый образ жизни, стимулируя не только хоккейные классы, но и всех учеников к увлечению спортом. На открытых уроках в спортивных классах гости праздника смогли лично убедиться в том, что проект компании «Полипласт» Академия «Виктория» позволяет детям-хоккеистам совмещать обучение и тренировки – об этом говорят и их оценки.Очевидно, что в Тульском регионе растёт перспективность детского хоккея: отстраивается ледовая инфраструктура, происходит активная популяризация спорта.Каждый из этих ребят мечтает стать частью легендарной «красной машины», а кому-то, может, посчастливиться встать и у ее руля.





Читать @gtrktula

















