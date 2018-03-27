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27.03.2018 13:40 В Новомосковске пруд-накопитель накрыли «крышкой» Кира Черьевская





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Как рассказал председатель региональной общественной организации «Экологическая защита» Вадим Баранов, «для Новомосковска это огромное благо, с накрытием прудов будет существенно снижена нагрузка на окружающую среду».



Сейчас запаха от пруда-накопителя нет. Над созданием этого укрытия работала московская компания, занимающаяся уже несколько десятков лет локализацией экологического ущерба, который наносят химические и нефтяные производства в стране. И данное укрытие, как нас заверили, может прослужить не один век.



По словам директора ООО «Экоцентр геотехнологии» Павла Горбунова, «это полиэтилен низкого давления, который работает в пределах от -50 до +80. Мы перекрыли действующий водоём, не сливая воды, сделали крышку, полностью герметичную, с системой сбора газа».



Руководство компании «Оргсинтез» заверило, что пруд, созданный на производстве для очистки стоков, теперь исключает 95% испарений. «Это гидротехническое сооружение спроектировано в виде чаши, через которую ничего не проникает. Так называемая крышка полностью исключила выбор запаха и вредных веществ в атмосферу», - сообщил генеральный директор ООО «Оргсинтез» Максим Ильин.



В последнее время контроль за соблюдением экологических норм на производствах - тема животрепещущая. Нормы ужесточаются, и их соблюдение - не просто имидж компании, но и ответственность за проживающих в близлежащих населенных пунктах людях.



Поля и водоёмы всё ещё укрыты белоснежным одеялом. Но на этом пруду из-под него виднеются чёрные желоба, технический люк, а по краям укрывной материал, который должен сдерживать вредные выбросы в атмосферу.Как рассказал председатель региональной общественной организации «Экологическая защита» Вадим Баранов, «для Новомосковска это огромное благо, с накрытием прудов будет существенно снижена нагрузка на окружающую среду».Сейчас запаха от пруда-накопителя нет. Над созданием этого укрытия работала московская компания, занимающаяся уже несколько десятков лет локализацией экологического ущерба, который наносят химические и нефтяные производства в стране. И данное укрытие, как нас заверили, может прослужить не один век.По словам директора ООО «Экоцентр геотехнологии» Павла Горбунова, «это полиэтилен низкого давления, который работает в пределах от -50 до +80. Мы перекрыли действующий водоём, не сливая воды, сделали крышку, полностью герметичную, с системой сбора газа».Руководство компании «Оргсинтез» заверило, что пруд, созданный на производстве для очистки стоков, теперь исключает 95% испарений. «Это гидротехническое сооружение спроектировано в виде чаши, через которую ничего не проникает. Так называемая крышка полностью исключила выбор запаха и вредных веществ в атмосферу», - сообщил генеральный директор ООО «Оргсинтез» Максим Ильин.В последнее время контроль за соблюдением экологических норм на производствах - тема животрепещущая. Нормы ужесточаются, и их соблюдение - не просто имидж компании, но и ответственность за проживающих в близлежащих населенных пунктах людях.





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