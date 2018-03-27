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НОВОСТИ | Общество



27.03.2018 13:12 Жители региона стали реже травиться нелегальным алкоголем
"Вести-Тула"



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Туляки стали меньше покупать и соответственно употреблять спиртные напитки. Это данные министерства экономического развития. Накануне меры пресечения незаконного оборота алкоголя обсуждали на заседании правительства.

В целом ситуация с распространением нелегальной алкогольной продукции в регионе контролируется многими ведомствами начиная от полиции и заканчивая Роспотребнадзором. Случаи отравлений алкогольной продукции за период с 2013-го по 2017-й снизились почти на 20%.

Что касается последних изменений, то владельцев пивных магазинов на первых этажах многоэтажек, предлагают либо провести переоборудование в соответствии с нормами общепита в противном случае заведения, где выявлены нарушения, закрывают по решению суда.

Губернатор Тульской области поручил «…скоординировать и активизировать работу, направленную на пресечение незаконной деятельности по производству и продаже алкоголя, включая пиво и другие слабоалкогольные напитки. Подключиться к этому вопросу должны в том числе и главы муниципалитетов, которые лучше знают свои территории и напрямую получают сигналы от жителей».

Теме утилизации твердых бытовых отходов, сейчас уделяется особое внимание. Тульская область стала одной из первых, где начата работа по определению регионального оператора, который займется полным циклом переработки мусора. Так же в регионе будет продолжена работа по рекультивации полигонов ТБО.

Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов, «…в каждом субъекте Российской Федерации должен быть выбран региональный оператор в области обращения с отходами. В Тульской области такая работа началась, объявлены конкурсы в двух территориальных зонах. К будущим региональным операторам предъявляются высокие требования. У них должен быть и кадровый потенциал, и финансовые возможности и потенциал развития. Предстоит создать мусороперерабатывающие мощности на территории региона, построить новые полигоны и закрыть старые».

















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