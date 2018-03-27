НОВОСТИ | Общество







27.03.2018 12:10 В ГКЗ проходит фестиваль «Детские сезоны – 2018» "Вести-Тула"





| фото |



Детские сезоны - это театральный фестиваль-конкурс различных форм театрального искусства, включающий в себя такие номинации как драматический театр, музыкальный, народов мира и так далее. В отдельной категории - театральная палитра, где представлены эскизы костюмов или декораций. В первой половине дня юные дарования приглашаются на различные мастер-классы, а затем уже сами делятся своим мастерством.





Пятый юбилейный Ежегодный театральный фестиваль-конкурс «Детские сезоны – 2018» пройдет сегодня в Туле в Городском концертном зале. Лучшие коллективы фестиваля покажут свои работы и будут награждены памятными подарками и дипломами.Детские сезоны - это театральный фестиваль-конкурс различных форм театрального искусства, включающий в себя такие номинации как драматический театр, музыкальный, народов мира и так далее. В отдельной категории - театральная палитра, где представлены эскизы костюмов или декораций. В первой половине дня юные дарования приглашаются на различные мастер-классы, а затем уже сами делятся своим мастерством.

Читать @gtrktula

















