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27.03.2018 12:04 В Алексинском районе начал работать лагерь ЮИДД "Вести-Тула"





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В течение недели восемь отрядов будут проходить обучение, а затем проверять полученные знания с помощью тестирования на компьютере и решая билеты. Не обойдётся и без творческих конкурсов.







На территории оздоровительного лагеря «Сигнал» в Алексинском районе начал свою работу профильный лагерь ЮИДД. Более ста мальчишек и девчонок со всех районов области приступили к занятиям, направленным на формирование стойких навыков по знанию правил дорожного движения.В течение недели восемь отрядов будут проходить обучение, а затем проверять полученные знания с помощью тестирования на компьютере и решая билеты. Не обойдётся и без творческих конкурсов.

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