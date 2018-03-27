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НОВОСТИ | Общество



27.03.2018 11:50 В Тульской области реализуется программа «Никому не отдам»
Мария Кузнецова



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Для мамы Веры кризисный центр если не второй дом, то уж точно место силы, где помогут словом и делом. Три года назад мобильная бригада центра помогла ей, когда Вера стояла перед страшным выбором. «Хотела отказаться, но родила еще одного. Да сложно, тяжело. Я это не отрицаю. Но я люблю своих детей», - говорит Вера Амелина.

Год назад так же сложно пришлось и Татьяне, когда появился маленький Рома. «Мои родители были против того, чтобы я оставила у себя этого ребенка. – Рассказывает Татьяна Рулева. – Я хотела написать отказ, хотя плакала. Потом в моей жизни появились эти чудесные люди, оказавшие мне поддержку».

«Никому не отдам» - программа, которую кризисный центр запустил четыре года назад. Федеральный фонд поддержки детей выделил грант на обучение специалистов и оборудование для развивающей и коррекционной работы. Иллюстрация результатов в коридорах центра. На снимках дети от которых могли отказаться.

В прошлом году пятнадцать сомневающихся мам решили оставить малышей себе. «Это те, кто зацепились за помощь, сохранили своего ребенка. Встречаясь с ними, даже не удобно говорить о том, что когда-то они хотели отказаться от своих детей», - рассказывает директор Кризисного центра помощи женщинам Эвелина Шубинская.

Саша живет в стационаре. Она не отказывалась от ребенка, но 19-летнюю сироту с малышкой на руках выставили за дверь родственники. Саше помогли получить положенную от государства квартиру. Недалеко до новоселья. И хотя страхи насчет будущего есть, все они прорабатываются с психологом.

В стационаре с мамами работают психологи, юристы, социальные работники. Здесь, как в большой семье, поддерживают друг друга и радуются, когда у подопечных начинается новая, самостоятельная и ответственная жизнь.














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