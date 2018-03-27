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|27.03.2018 11:24 Крышу дома на улице Зорге обещают восстановить в течение двух недель
|Виталий Моторин
«Мы телевизор смотрели, когда раздался очень сильный грохот. Подумала, что снег упал с крыши», - рассказывает жительница дома на Рихарда Зорге в Туле. Нет, в этот раз упал, увы не снег, а сама крыша. Она, подобно карточному домику сложилась над одним из 6-ти подъездов этой типовой пятиэтажки. В подъезде дома номер 15 чувствуешь себя как на улице. Здесь холодно и свежо, что не удивительно, над нами только железобетонные потолки кровли нет.
Сильнее остальных перепугались жители пятых этажей. Они же от этой коммунальной аварии больше других и пострадали. Холод в подъезде для всех, потолки, которые уже начинают подтекать - только для них. Первое, что бросается в глаза, когда поднимаешься на саму крышу, это прогнившие опоры. Сломались ли они от ветхости, или под тяжестью снега, сейчас выясняется.
Уточняется и стоимость восстановительных работ. Озвученной первоначально суммы в 500 тысяч рублей, скорее всего не хватит. «Сегодня мы еще уточняем задачи, в ходе разбора этой кровли. Я думаю, что сумма увеличится, где-то до полутора миллионов рублей. Состояние несущих конструкций балок данной кровли пришло в негодность. Они попросту сгнили, да роль сыграл и снег немного, но в основном состояние перекрытий», - говорит начальник главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков.
Сообщается, что никто из жильцов к счастью не пострадал и в переселении не нуждается. Свою проверку по данному факту уже начали в прокуратуре Тульской области. Как выяснилось представление в адрес управляющей компании с требованием убрать снег с кровли именного этого дома, в надзорном ведомстве выдали еще за десять дней до происшествия.
Нуждается ли в реконструкции вся кровля многострадального дома? Ответ на этот вопрос дадут эксперты после проведения полного обследования. Восстановление той ее части, которая уже обрушилась, по подсчетам строителей займет около двух недель.
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