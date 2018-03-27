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27.03.2018 11:24 Крышу дома на улице Зорге обещают восстановить в течение двух недель Виталий Моторин





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Сильнее остальных перепугались жители пятых этажей. Они же от этой коммунальной аварии больше других и пострадали. Холод в подъезде для всех, потолки, которые уже начинают подтекать - только для них. Первое, что бросается в глаза, когда поднимаешься на саму крышу, это прогнившие опоры. Сломались ли они от ветхости, или под тяжестью снега, сейчас выясняется.



Уточняется и стоимость восстановительных работ. Озвученной первоначально суммы в 500 тысяч рублей, скорее всего не хватит. «Сегодня мы еще уточняем задачи, в ходе разбора этой кровли. Я думаю, что сумма увеличится, где-то до полутора миллионов рублей. Состояние несущих конструкций балок данной кровли пришло в негодность. Они попросту сгнили, да роль сыграл и снег немного, но в основном состояние перекрытий», - говорит начальник главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков.



Сообщается, что никто из жильцов к счастью не пострадал и в переселении не нуждается. Свою проверку по данному факту уже начали в прокуратуре Тульской области. Как выяснилось представление в адрес управляющей компании с требованием убрать снег с кровли именного этого дома, в надзорном ведомстве выдали еще за десять дней до происшествия.



Нуждается ли в реконструкции вся кровля многострадального дома? Ответ на этот вопрос дадут эксперты после проведения полного обследования. Восстановление той ее части, которая уже обрушилась, по подсчетам строителей займет около двух недель.



«Мы телевизор смотрели, когда раздался очень сильный грохот. Подумала, что снег упал с крыши», - рассказывает жительница дома на Рихарда Зорге в Туле. Нет, в этот раз упал, увы не снег, а сама крыша. Она, подобно карточному домику сложилась над одним из 6-ти подъездов этой типовой пятиэтажки. В подъезде дома номер 15 чувствуешь себя как на улице. Здесь холодно и свежо, что не удивительно, над нами только железобетонные потолки кровли нет.Сильнее остальных перепугались жители пятых этажей. Они же от этой коммунальной аварии больше других и пострадали. Холод в подъезде для всех, потолки, которые уже начинают подтекать - только для них. Первое, что бросается в глаза, когда поднимаешься на саму крышу, это прогнившие опоры. Сломались ли они от ветхости, или под тяжестью снега, сейчас выясняется.Уточняется и стоимость восстановительных работ. Озвученной первоначально суммы в 500 тысяч рублей, скорее всего не хватит. «Сегодня мы еще уточняем задачи, в ходе разбора этой кровли. Я думаю, что сумма увеличится, где-то до полутора миллионов рублей. Состояние несущих конструкций балок данной кровли пришло в негодность. Они попросту сгнили, да роль сыграл и снег немного, но в основном состояние перекрытий», - говорит начальник главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков.Сообщается, что никто из жильцов к счастью не пострадал и в переселении не нуждается. Свою проверку по данному факту уже начали в прокуратуре Тульской области. Как выяснилось представление в адрес управляющей компании с требованием убрать снег с кровли именного этого дома, в надзорном ведомстве выдали еще за десять дней до происшествия.Нуждается ли в реконструкции вся кровля многострадального дома? Ответ на этот вопрос дадут эксперты после проведения полного обследования. Восстановление той ее части, которая уже обрушилась, по подсчетам строителей займет около двух недель.









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