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27.03.2018 10:35 Торгово-развлекательные центры Тульской области проверят на пожарную безопасность "Вести-Тула"





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И как стало известно, генеральный прокурор России Юрий Чайка поручил провести проверки во всех субьектах страны. В ближайшее время в Тульской области будет сформирован перечень тех объектов, куда нагрянут представители различных служб.



В свою очередь Алексей Дюмин поручил заместителю председателя правительства – министру экономического развития Тульской области Григорию Лаврухину провести совещание со всеми собственниками зданий, в которых расположены торговые центры, а также ответственными за противопожарную безопасность. Также Алексей Дюмин поручил Григорию Лаврухину совместно с МЧС провести дополнительные занятия по требованиям противопожарной безопасности.



Трагедия в Кемерове не оставила равнодушными никого. Накануне оперативное совещание правительства Тульской области началось со слов соболезнования в адрес пострадавших семей. Их выразил глава региона Алексей Дюмин, пожелав им стойкости и мужества в этот тяжелый час и скорейшего выздоровления пострадавшим.И как стало известно, генеральный прокурор России Юрий Чайка поручил провести проверки во всех субьектах страны. В ближайшее время в Тульской области будет сформирован перечень тех объектов, куда нагрянут представители различных служб.В свою очередь Алексей Дюмин поручил заместителю председателя правительства – министру экономического развития Тульской области Григорию Лаврухину провести совещание со всеми собственниками зданий, в которых расположены торговые центры, а также ответственными за противопожарную безопасность. Также Алексей Дюмин поручил Григорию Лаврухину совместно с МЧС провести дополнительные занятия по требованиям противопожарной безопасности.











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