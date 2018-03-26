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26.03.2018 17:27 В Туле прошёл конкурс по постройке хижин из снега "Вести-Тула"





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Семь команд, представлявших практически весь спектр молодежи города Тулы, возводили «свое» эскимосское жилище из самостоятельно выпиленных снеговых блоков. Победителем стала команда «Оптимисты», получившая в качестве приза огромный пирог, испеченный специально для конкурса «Снежный десант».





Впервые в Туле прошёл конкурс по постройке хижин из снега «Иглу», организатором которого выступил Молодежный центр «Спектр». А открыл его выдающийся путешественник России Владимир Чуков.Семь команд, представлявших практически весь спектр молодежи города Тулы, возводили «свое» эскимосское жилище из самостоятельно выпиленных снеговых блоков. Победителем стала команда «Оптимисты», получившая в качестве приза огромный пирог, испеченный специально для конкурса «Снежный десант».

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