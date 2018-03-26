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26.03.2018 16:55 Тульские студенты стали участниками «Человеческого фактора» Филипп Ерошенков





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Сегодня стать свидетелем дорожной аварии может каждый. Важно, чтобы как можно больше людей умели грамотно помочь пострадавшим до приезда врачей. Поэтому уже несколько лет МЧС России проводит соревнования, где студенты показывают свое умение действовать в экстремальной ситуации.



«Мы неслучайно назвали их «Человеческий фактор». Когда говорят «человеческий фактор» - это значит, что человек не справился, подвел. Но человеческий фактор может быть и в другую сторону, когда наоборот человек сделал все, чтобы помочь другому, тому, кто попал в беду», - говорит директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.



На межрегиональные соревнования в Иваново приехали студенты из 17 областей. Все они уже преодолели первый этап – теоретический. К старту готовятся и условные пострадавшие – те, кому будут оказывать первую помощь. У каждого – свой сценарий поведения. Кто-то впадает в апатию, а другой, напротив, ведет себя агрессивно.



По сигналу судьи участники приступают к первому заданию. Прежде им нужно определить, какие травмы есть у пострадавшего, и какая помощь ему требуется. Важно сразу установить контакт. За работой юных спасателей внимательно наблюдают судьи и эксперты. За каждую неточность – начисляют штрафные баллы.



Если человек не дышит и его сердце остановилось, спасатели должны быть готовы на месте провести реанимацию – искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. На таких соревнованиях почти не бывает конкуренции. Участники сражаются не друг с другом – они борются за секунды, которые могут спасти чью-то жизнь. И хотя раны – нарисованы краской, а пострадавшие – условные, будущие спасатели уже знают что делать. По итогам соревнований команда Тульского государственного университета заняла 4-ое место.



Почти год назад в Санкт-Петербургском метро произошел теракт, который унес жизни 15 человек. Погибших могло быть и больше, если бы не очевидцы трагедии. Они оказали пострадавшим первую помощь, быстро перевязали раны и сразу вызывали скорую.Сегодня стать свидетелем дорожной аварии может каждый. Важно, чтобы как можно больше людей умели грамотно помочь пострадавшим до приезда врачей. Поэтому уже несколько лет МЧС России проводит соревнования, где студенты показывают свое умение действовать в экстремальной ситуации.«Мы неслучайно назвали их «Человеческий фактор». Когда говорят «человеческий фактор» - это значит, что человек не справился, подвел. Но человеческий фактор может быть и в другую сторону, когда наоборот человек сделал все, чтобы помочь другому, тому, кто попал в беду», - говорит директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.На межрегиональные соревнования в Иваново приехали студенты из 17 областей. Все они уже преодолели первый этап – теоретический. К старту готовятся и условные пострадавшие – те, кому будут оказывать первую помощь. У каждого – свой сценарий поведения. Кто-то впадает в апатию, а другой, напротив, ведет себя агрессивно.По сигналу судьи участники приступают к первому заданию. Прежде им нужно определить, какие травмы есть у пострадавшего, и какая помощь ему требуется. Важно сразу установить контакт. За работой юных спасателей внимательно наблюдают судьи и эксперты. За каждую неточность – начисляют штрафные баллы.Если человек не дышит и его сердце остановилось, спасатели должны быть готовы на месте провести реанимацию – искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. На таких соревнованиях почти не бывает конкуренции. Участники сражаются не друг с другом – они борются за секунды, которые могут спасти чью-то жизнь. И хотя раны – нарисованы краской, а пострадавшие – условные, будущие спасатели уже знают что делать. По итогам соревнований команда Тульского государственного университета заняла 4-ое место.













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