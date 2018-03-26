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26.03.2018 16:45 Тульские школьники увидят ледовое шоу «Руслан и Людмила» "Вести-Тула"





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Сказка на льду проходит с оглушительным успехом. Ее уже посмотрели больше 150 тысяч зрителей. В шоу участвуют мировые звезды фигурного катания, олимпийские чемпионы. Автор идеи и продюсер - олимпийская чемпионка Татьяна Навка - исполняет роль Людмилы.

Увидеть потрясающее ледовое шоу «Руслан и Людмила» предоставили возможность воспитанникам тульских детских спортивных школ и музыкальной школы имени Райхеля. Билеты на мюзикл приобрел фонд поддержки талантливых и одаренных детей «Перспектива».Сказка на льду проходит с оглушительным успехом. Ее уже посмотрели больше 150 тысяч зрителей. В шоу участвуют мировые звезды фигурного катания, олимпийские чемпионы. Автор идеи и продюсер - олимпийская чемпионка Татьяна Навка - исполняет роль Людмилы.













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