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26.03.2018 16:28 В Туле продолжается ямочный ремонт "Вести-Тула"





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Как рассказал начальник отдела дорожного хозяйства управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрий Борисов, «…в работах по ямочному ремонту литым асфальтобетоном заняты девять бригад. Все работы проводятся на постоянной основе, включая выходные и праздничные дни. Еженедельно работы выполняются на площади более 1500 квадратных метров».



На тульских дорогах заделывают ямы. На данный момент работы выполнены на площади более 17 тысяч квадратных метров - это более 130 объектов. Гарантия на ямочный ремонт составляет 12 месяцев.Как рассказал начальник отдела дорожного хозяйства управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрий Борисов, «…в работах по ямочному ремонту литым асфальтобетоном заняты девять бригад. Все работы проводятся на постоянной основе, включая выходные и праздничные дни. Еженедельно работы выполняются на площади более 1500 квадратных метров».











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