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26.03.2018 16:12 Евгений Авилов: наведите порядок наконец-то! "Вести-Тула"





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По его словам, прежде всего облик города-оружейников ухудшается из-за несанкционированной торговли. Именно за неё в 2017 году управлением было наложено штрафов на 350 тысяч рублей, правда, взыскано всего 15 тысяч.



«Все эти бравые доклады ничем не заканчиваются. – Подчеркнул глава администрации Тулы Евгений Авилов, обращаясь к Максиму Жугану. – Если сейчас проехать по городу, то можно увидеть те же самые незаконные развалы на тех же самых местах. Наведите порядок наконец-то. 350 тысяч рублей штрафов наложили, а 15 тысяч взыскали - это курам на смех».

Работа есть, а результатов - нет! Сегодня, в ходе оперативного совещание в городской администрации, начальник управления экономического развития Тулы Максим Жуган рассказал собравшимся об эффективной работе возглавляемого им ведомства.По его словам, прежде всего облик города-оружейников ухудшается из-за несанкционированной торговли. Именно за неё в 2017 году управлением было наложено штрафов на 350 тысяч рублей, правда, взыскано всего 15 тысяч.«Все эти бравые доклады ничем не заканчиваются. – Подчеркнул глава администрации Тулы Евгений Авилов, обращаясь к Максиму Жугану. – Если сейчас проехать по городу, то можно увидеть те же самые незаконные развалы на тех же самых местах. Наведите порядок наконец-то. 350 тысяч рублей штрафов наложили, а 15 тысяч взыскали - это курам на смех».













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