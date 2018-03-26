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НОВОСТИ | Общество



26.03.2018 15:58 В Туле прошёл турнир по бальным танцам «Лидер-2018»
Вести-Тула

В Туле прошёл турнир по бальным танцам «Лидер-2018»

| фото |
Большой танцевальный праздник состоялся в Туле. На паркете «Нового поколения» выступили около 800 спортсменов, приехавших с разных уголков страны побороться за награды ежегодного российского турнира по бальным танцам «Лидер-2018».

Открыли соревнования дети, которые ещё только постигают азы танцевального искусства. Среди начинающих спортсменов нет проигравших. Всем вручили медали, дипломы и памятные призы. По словам главного судьи соревнований Максима Гуськова, «отличный дворец спорта, отличный состав пар, представительная судейская бригада. Уровень пар с каждым годом выше и выше».

Во второй половине дня на паркет вышли уже опытные спортсмены. В этом году в рамках соревнований в трёх возрастных группах были разыграны медали открытого первенства Тулы. Победители и призёры этих категорий повышают свои спортивные разряды. Высокие результаты для спортсменов всегда важны, но не меньшее значение имеют и эмоции, которые они дарят зрителям и своим тренерам.













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